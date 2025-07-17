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Орбан назвал условие прекращения конфликта на Украине

Конфликт на Украине может быть разрешен только при достижении соглашения между Россией и США и после личной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан назвал условия окончания СВО.

Конфликт на Украине может быть разрешен только при достижении соглашения между Россией и США и после личной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Конфликт не прекратится, пока российский и американский президенты не сядут за стол переговоров и между Россией и США не будет достигнуто соглашение», — подчеркнул глава венгерского правительства в интервью YouTube-каналу Ultrahang. Он добавил, что такие договоренности должны охватывать широкий круг вопросов, включая не только Украину, но и ценообразование на энергоносители, доступ к российским рынкам, экономические санкции и контроль над вооружениями.

Ранее президент США Дональд Трамп на закрытом заседании с лидерами НАТО заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и призвал к активным мерам по урегулированию конфликта. Он также выражал надежду на достижение договоренности с Россией по этому вопросу, а последний телефонный разговор между Трампом и Владимиром Путиным состоялся 14 июня.

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