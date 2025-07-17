Орбан назвал условие прекращения конфликта на Украине

«Конфликт не прекратится, пока российский и американский президенты не сядут за стол переговоров и между Россией и США не будет достигнуто соглашение», — подчеркнул глава венгерского правительства в интервью YouTube-каналу Ultrahang. Он добавил, что такие договоренности должны охватывать широкий круг вопросов, включая не только Украину, но и ценообразование на энергоносители, доступ к российским рынкам, экономические санкции и контроль над вооружениями.