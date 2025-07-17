В Казахстане муж привязал жену к лошади и таскал по степи

Происшествие случилось в населенном пункте Баласаз. Конфликт между 32-летней жительницей села и ее мужем перерос в насилие. По словам родственников, мужчина избивал свою жену с особой жестокостью. Семья предполагает, что женщину могли привязать к седлу лошади и тащить по степи.