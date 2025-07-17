В Казахстане муж привязал жену к лошади и таскал по степи

В Казахстане трагический инцидент закончился смертью женщины после конфликта с мужем. Об этом сообщает Zakon.kz, ссылаясь на информацию, полученную от местных СМИ.
Происшествие случилось в населенном пункте Баласаз. Конфликт между 32-летней жительницей села и ее мужем перерос в насилие. По словам родственников, мужчина избивал свою жену с особой жестокостью. Семья предполагает, что женщину могли привязать к седлу лошади и тащить по степи.
В медицинском заключении указан целый ряд тяжелых травм, свидетельствующих о жестоком обращении: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб и отек мозга, перелом основания черепа, многочисленные переломы конечностей и костей таза, а также признаки волочения по неровной поверхности.
Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, однако спасти её не удалось.
По данному факту заведено уголовное дело по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, но родственники настаивают на изменении квалификации преступления на более тяжкую.
В настоящее время супруг задержан и находится под стражей. Ведется следствие.
Сообщается, что у пары остался двухлетний ребенок.