Гоген Солнцев устроил истерику в участке после задержания с бутылкой в Москве

Правоохранители в Москве задержали шоумена Гогена Солнцева из-за того, что тот решил выкинуть в урну оставленную кем-то недопитую бутылку с пивом. По словам артиста, столичные полицейские восприняли ситуацию иначе, составили административный протокол о распитии спиртного в общественном месте, после чего увезли его в участок.
— Сняли меня исподтишка, показали только момент, где я уже нервничать начал. Вырвали из контекста все, чтобы алкашом и дурачком меня выставить… Штраф назначили в 500 рублей, но самое главное — испортили мою кристально чистую и безупречную репутацию административкой! — передает слова Солнцева StarHit.
Летом прошлого года Солнцева, вернувшегося с гастролей, избил любовник супруги Полины Давыдовой. По словам шоумена, приехав домой, он обнаружил жену в нетрезвом состоянии в компании неизвестного мужчины.
До этого Солнцев стал отцом. Снимком новорожденного малыша звезда ток-шоу поделилась в своем блоге. Позже блогер рассказал, как на новость о ребенке отреагировала его бывшая жена Екатерина Терешкович. По его словам, женщина неадекватно отреагировала на новость о рождении его сына: начала орать и кидаться.