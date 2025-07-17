Гоген Солнцев устроил истерику в участке после задержания с бутылкой в Москве

До этого Солнцев стал отцом. Снимком новорожденного малыша звезда ток-шоу поделилась в своем блоге. Позже блогер рассказал, как на новость о ребенке отреагировала его бывшая жена Екатерина Терешкович. По его словам, женщина неадекватно отреагировала на новость о рождении его сына: начала орать и кидаться.