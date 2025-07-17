Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шихлинского объявили в розыск

Напомним, что в июне месяце, в Екатеринбурге была проведена крупная спецоперация по задержанию выходцев из Азербайджана. Операция затронула более 50 человек, среди которых были лица, подозреваемые в убийствах и покушениях, произошедших в 2001, 2010 и 2011 годах. 1 июля в Екатеринбурге был задержан Шахин Шихлинский, глава азербайджанской диаспоры Урала. Позже сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга отправили в СИЗО за наезд на силовика.