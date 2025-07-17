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Белый дом озвучил новую угрозу России

Администрация США готова ввести торговые пошлины и вторичные санкции против России, если в течение 50 дней Москва не согласится на прекращение огня или не подпишет мирное соглашение по Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

США введут новые санкции в отношении РФ.

Администрация США готова ввести торговые пошлины и вторичные санкции против России, если в течение 50 дней Москва не согласится на прекращение огня или не подпишет мирное соглашение по Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирное соглашение, то Россия столкнется с очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциями. Страны, которые покупают нефть у России, также будут подвергнуты санкциям», — заявила Ливитт.

Ранее Трамп уже предупреждал о возможности введения вторичных санкций против России и ее торговых партнеров, если в течение примерно 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине. Такие меры рассматриваются как дополнительное давление на Москву с целью ускорения переговорного процесса и достижения мирных договоренностей.