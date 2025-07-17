Белый дом озвучил новую угрозу России

«Если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирное соглашение, то Россия столкнется с очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциями. Страны, которые покупают нефть у России, также будут подвергнуты санкциям», — заявила Ливитт.