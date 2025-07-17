В Курской области FPV-дрон атаковал гражданскую машину

У пострадавшей ранение головы, груди, живота, конечностей, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Женщину доставили в областную больницу.
«Наши врачи сделают всё, чтобы поставить её на ноги как можно скорее! Желаю самой скорейшей поправки!» — написал Хинштейн в своём телеграм-канале, попросив местных жителей воздержаться от поездок в приграничье.
Напомним, 17 июля в период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских БПЛА самолётного типа. 21 вражеский дрон был уничтожен над Брянской областью, по одному — над Калужской, Орловской и Рязанской областями.