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В Курской области FPV-дрон атаковал гражданскую машину

В посёлке Глушково Глушковского района Курской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью FPV-дрона атаковали гражданскую машину. Пострадала 57-летняя женщина, об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

У пострадавшей ранение головы, груди, живота, конечностей, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Женщину доставили в областную больницу.

«Наши врачи сделают всё, чтобы поставить её на ноги как можно скорее! Желаю самой скорейшей поправки!» — написал Хинштейн в своём телеграм-канале, попросив местных жителей воздержаться от поездок в приграничье.

Напомним, 17 июля в период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских БПЛА самолётного типа. 21 вражеский дрон был уничтожен над Брянской областью, по одному — над Калужской, Орловской и Рязанской областями.

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