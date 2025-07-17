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В Белом доме рассказали о страшном заболевании Трампа

У президента США Дональда Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность по итогам планового медицинского обследования. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

У Трампа нашли заболевание вен.

У президента США Дональда Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность по итогам планового медицинского обследования. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«В результате была выявлена хроническая венозная недостаточность — доброкачественное и распространенное заболевание, особенно среди лиц старше 70 лет», — подчеркнула она в X. Левитт добавила, что в последние недели у Трампа наблюдалась отечность в нижних конечностях, а на некоторых фотографиях были заметны небольшие синяки на тыльной стороне ладони. Она пояснила, что эти признаки связаны либо с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий, либо с приемом аспирина, который входит в профилактическую программу по предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний.

По результатам обследования не выявлено признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности. Все основные показатели здоровья находятся в пределах нормы.

Ранее в СМИ и среди экспертов уже высказывались опасения относительно состояния здоровья Дональда Трампа, в том числе отмечались возрастные изменения психики и ухудшение когнитивных функций. Сообщалось, что эти изменения проявляются в публичных выступлениях президента и вызывают обсуждения среди мировых лидеров и аналитиков.

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