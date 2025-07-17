Минобороны: над регионами России ПВО сбила за три часа 24 дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 24 украинских дрона над четырьмя российскими регионами за три часа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«17 июля в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени средствами ПВО были успешно ликвидированы 24 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.
По информации Минобороны, 21 дрон был уничтожен над Брянской областью, ещё по одному — над Калужской, Орловской и Рязанской областями.
Напомним, вечером в среду, 16 июля, за три часа над регионами России было уничтожено 40 дронов. Такое количество беспилотников сбили в период с 20:00 до 23:00 по мск.
Также известно, что три БПЛА самолетного типа сбили над Азовским морем в ночь на 16 июля.