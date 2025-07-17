Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: над регионами России ПВО сбила за три часа 24 дрона ВСУ

Над Брянской областью за несколько часов сбили 21 беспилотник Вооруженных сил Украины.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 24 украинских дрона над четырьмя российскими регионами за три часа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«17 июля в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени средствами ПВО были успешно ликвидированы 24 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

По информации Минобороны, 21 дрон был уничтожен над Брянской областью, ещё по одному — над Калужской, Орловской и Рязанской областями.

Напомним, вечером в среду, 16 июля, за три часа над регионами России было уничтожено 40 дронов. Такое количество беспилотников сбили в период с 20:00 до 23:00 по мск.

Также известно, что три БПЛА самолетного типа сбили над Азовским морем в ночь на 16 июля.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше