Словакия поддержит новые санкции Евросоюза против России

Ранее Словакия воздерживалась от поддержки 18-го пакета санкций ЕС против России, требуя гарантий по компенсации возможных убытков из-за прекращения поставок российского газа. Премьер-министр Роберт Фицо подчеркивал, что страна будет защищать свои национальные интересы и настаивал на сохранении энергетической стабильности. В июне Словакия уже блокировала согласование новых санкций на встрече послов ЕС в Брюсселе.