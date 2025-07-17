В Петербурге произошло столкновение теплоходов «Фиеста» и «Нева-5»

В Санкт-Петербурге 17 июля, после разводки мостов произошло столкновение двух теплоходов — «Фиеста» и «Нева-5». Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, в результате инцидента у теплохода «Нева-5» было повреждено стекло. Пострадавших нет, утечки нефтепродуктов зафиксировано не было.
Mash сообщает, что после разводки мостов теплохода «Фиеста» «ушёл в занос» и протаранил другое судно.
По факту случившегося транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности эксплуатации водного транспорта. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге погибли двое мужчин после столкновения с дверями в темноте.