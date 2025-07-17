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В Петербурге произошло столкновение теплоходов «Фиеста» и «Нева-5»

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге 17 июля, после разводки мостов произошло столкновение двух теплоходов — «Фиеста» и «Нева-5». Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате инцидента у теплохода «Нева-5» было повреждено стекло. Пострадавших нет, утечки нефтепродуктов зафиксировано не было.

Mash сообщает, что после разводки мостов теплохода «Фиеста» «ушёл в занос» и протаранил другое судно.

По факту случившегося транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности эксплуатации водного транспорта. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге погибли двое мужчин после столкновения с дверями в темноте.