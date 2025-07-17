Ричмонд
+33°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США случайно депортировали в африканскую страну мигрантов из Юго-Восточной Азии

Пять нелегальных мигрантов, обвиняемых в насильственных преступлениях, были депортированы США в королевство Эсватини (Южная Африка) вместо их родных стран. Об этом сообщила представитель министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин.

США отправили мигрантов с Карибов и Юго-Восточной Азии в Африку.

Пять нелегальных мигрантов, обвиняемых в насильственных преступлениях, были депортированы США в королевство Эсватини (Южная Африка) вместо их родных стран. Об этом сообщила представитель министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин.

«Депортированные — граждане Вьетнама, Ямайки, Лаоса, Кубы и Йемена. Все они были вынужденно отправлены в Эсватини, несмотря на то, что не имеют отношения к этому государству», — пишет ТАСС.

Власти Эсватини узнали о прибытии депортированных только из сообщений в социальных сетях. Представитель правительства королевства Табиле Мдлули отметила в социальной сети X (ранее Twitter), что оба правительства — США и Эсватини — начали сотрудничество с Международной организацией по миграции для организации транзита депортированных граждан в их страны происхождения.

С начала 2025 года власти США ужесточили миграционную политику, что привело к массовым депортациям, в том числе несовершеннолетних: по данным Independent, только в апреле были высланы более 8 тысяч детей. Переполненность центров ICE и жалобы на условия содержания стали следствием увеличения числа задержаний после вступления в должность Трампа. На этом фоне возникают случаи депортации мигрантов с нарушением стандартных процедур, как произошло с отправкой пятерых обвиняемых в Эсватини.