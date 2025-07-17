США случайно депортировали в африканскую страну мигрантов из Юго-Восточной Азии

С начала 2025 года власти США ужесточили миграционную политику, что привело к массовым депортациям, в том числе несовершеннолетних: по данным Independent, только в апреле были высланы более 8 тысяч детей. Переполненность центров ICE и жалобы на условия содержания стали следствием увеличения числа задержаний после вступления в должность Трампа. На этом фоне возникают случаи депортации мигрантов с нарушением стандартных процедур, как произошло с отправкой пятерых обвиняемых в Эсватини.