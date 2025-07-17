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Над Москвой сбит беспилотник

Российские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат, который приближался к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

ПВО сбили дрон летевший на Москву.

Российские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат, который приближался к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью попытка пролета беспилотника на Москву была пресечена — аппарат уничтожен нашими военными. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Подобные попытки пролета беспилотников на Москву фиксируются не впервые. Ранее системы ПВО уже перехватывали дроны, направлявшиеся к столице, в том числе в Троицком административном округе, где их уничтожение не приводило к пострадавшим или повреждениям зданий. Специалисты экстренных служб регулярно работают на местах падения обломков.

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