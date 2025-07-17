Над Москвой сбит беспилотник

Подобные попытки пролета беспилотников на Москву фиксируются не впервые. Ранее системы ПВО уже перехватывали дроны, направлявшиеся к столице, в том числе в Троицком административном округе, где их уничтожение не приводило к пострадавшим или повреждениям зданий. Специалисты экстренных служб регулярно работают на местах падения обломков.