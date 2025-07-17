За полгода в Минской области произошло 52 ДТП с мототранспортом, в которых погибли семь человек

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За полгода в Минской области произошло 52 ДТП с мототранспортом, семь человек погибли. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.
«За шесть месяцев 2025 года на территории Минской области произошло 52 ДТП с участием мототранспорта, в которых семь человек погибли, 53 — получили травмы. По вине мотолюбителей произошло 35 ДТП, в том числе 11 аварий — по вине нетрезвых водителей, 17 — по вине водителей, не имеющих права управления», — рассказали в милиции, добавив, что мотолюбителями допущено более 3,7 тыс. нарушений ПДД.
В ведомстве отметили, что для предупреждения ДТП с участием водителей мототранспорта, с 18 по 20 июля на территории Минской области организовано проведение республиканской профилактической акции «Мотоциклист». Маршруты патрулирования нарядов милиции приближены к местам наиболее вероятного передвижения мотолюбителей. В целях принятия эффективных мер по пресечению нарушений со стороны водителей мототранспорта организован негласный и смешанный контроль за соблюдением требований ПДД, в том числе с задействованием мотопатрулей. -0-