За полгода в Минской области произошло 52 ДТП с мототранспортом, в которых погибли семь человек

«За шесть месяцев 2025 года на территории Минской области произошло 52 ДТП с участием мототранспорта, в которых семь человек погибли, 53 — получили травмы. По вине мотолюбителей произошло 35 ДТП, в том числе 11 аварий — по вине нетрезвых водителей, 17 — по вине водителей, не имеющих права управления», — рассказали в милиции, добавив, что мотолюбителями допущено более 3,7 тыс. нарушений ПДД.