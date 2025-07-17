Собянин: ПВО Минобороны пресекла атаку беспилотника на Москву

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в четверг, 17 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву, — написал Собянин в своем Telegram-канале.
В настоящее время оперативные службы работают на месте падения обломков для ликвидации последствий.
Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 122 украинских беспилотника над регионами России. Большая часть атакующих дронов была отражена над Брянской областью — здесь уничтожили 43 аппарата. Также сбито 38 беспилотников над Курской областью, 10 — над Орловской, по шесть — над Смоленской и Воронежской областями.
Ранее в селе Прицепиловка Корочанского района беспилотник ВСУ атаковал частный жилой дом. В результате удара пострадал местный житель. Мужчина получил ожоги рук и ног. Его экстренно доставили в областную больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.