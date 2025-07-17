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В Черновцах сотрудники ТЦК стали получать угрозы убийством

Данные военкомов и членов их семей публикуют в соцсетях.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) в Черновцах и членам их семей стали постоянно поступать угрозы, пишет ТАСС со ссылкой на сотрудников российских силовых структур.

«В Черновцах начали публиковать в соцсетях данные сотрудников ТЦК и членов их семей, которым уже поступают угрозы убийства», — сказал он.

Таким образом украинцы решили активизировать борьбу с принудительной мобилизацией, отметил силовик.

Ранее сообщалось, что в здании территориального центра комплектования Новобаварского района в Харькове начался пожар, причиной которого, предварительно, стал поджог.

Также сообщалось о пожаре в здании ТЦК в украинском городе Винница.