Ричмонд
+33°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Балицкий сообщил об отключении электроснабжения на части Запорожья

Электричество отключили в Мелитополе, Энергодаре и ряде муниципальных округов.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 17 июля часть жителей Запорожской области осталась без электричества. Об отключении электроснабжения предупредил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Отмечается, что без электроэнергии остаются жители Мелитополя и Энергодара. Кроме того, отключены семь муниципальных округов, уточнил губернатор Запорожской области.

«Без электроснабжения Мелитополь, Энергодар, Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа», — написал Евгений Балицкий.

В четверг, 17 июля, стало известно, что новые регионы России получат государственную поддержку для восстановления электричества. Так, 324,5 миллиона рублей направят на компенсацию расходов.