Губернатор Балицкий сообщил об отключении электроснабжения на части Запорожья

Вечером 17 июля часть жителей Запорожской области осталась без электричества. Об отключении электроснабжения предупредил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
Отмечается, что без электроэнергии остаются жители Мелитополя и Энергодара. Кроме того, отключены семь муниципальных округов, уточнил губернатор Запорожской области.
«Без электроснабжения Мелитополь, Энергодар, Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа», — написал Евгений Балицкий.
В четверг, 17 июля, стало известно, что новые регионы России получат государственную поддержку для восстановления электричества. Так, 324,5 миллиона рублей направят на компенсацию расходов.