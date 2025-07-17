Совершивший прыжок из стратосферы парашютист-экстремал Баумгартнер погиб

Сообщается, что трагедия произошла в районе Порто-Сант-Эльпидио в провинции Марке, где спортсмен потерял управление полётом. Его состояние резко ухудшилось, после чего он упал в бассейн отеля. Мужчина скончался на месте, также пострадала сотрудница гостиницы — её доставили в больницу с травмами шеи.