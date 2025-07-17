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Совершивший прыжок из стратосферы парашютист-экстремал Баумгартнер погиб

У Баумгартнера ухудшилось самочувствие, и он упал в бассейн местного отеля.

Источник: Аргументы и факты

Австрийский парашютист и экстремал Феликс Баумгартнер погиб при инциденте с парапланом у побережья Адриатического моря в центральной части Италии.

Сообщается, что трагедия произошла в районе Порто-Сант-Эльпидио в провинции Марке, где спортсмен потерял управление полётом. Его состояние резко ухудшилось, после чего он упал в бассейн отеля. Мужчина скончался на месте, также пострадала сотрудница гостиницы — её доставили в больницу с травмами шеи.

По информации агентства ANSA, к моменту падения на территорию отеля Баумгартнер уже не подавал признаков жизни.

В 2012 году спортсмен приобрёл мировую известность благодаря прыжку из стратосферы, в ходе которого установил три мировых рекорда, включая свободное падение с высоты более 38 километров и достижение скорости свыше 1170 км/ч.

Ранее на гонке «Джиро Валле д Аоста» погиб молодой итальянский велогонщик Самуэле Привитера.