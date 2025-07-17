Совершивший прыжок из стратосферы парашютист-экстремал Баумгартнер погиб

Австрийский парашютист и экстремал Феликс Баумгартнер погиб при инциденте с парапланом у побережья Адриатического моря в центральной части Италии.
Сообщается, что трагедия произошла в районе Порто-Сант-Эльпидио в провинции Марке, где спортсмен потерял управление полётом. Его состояние резко ухудшилось, после чего он упал в бассейн отеля. Мужчина скончался на месте, также пострадала сотрудница гостиницы — её доставили в больницу с травмами шеи.
По информации агентства ANSA, к моменту падения на территорию отеля Баумгартнер уже не подавал признаков жизни.
В 2012 году спортсмен приобрёл мировую известность благодаря прыжку из стратосферы, в ходе которого установил три мировых рекорда, включая свободное падение с высоты более 38 километров и достижение скорости свыше 1170 км/ч.
Ранее на гонке «Джиро Валле д Аоста» погиб молодой итальянский велогонщик Самуэле Привитера.