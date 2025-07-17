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Росавиация: Введены временные ограничения на полеты в Домодедове и Жуковском

В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в четверг, 17 июля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в четверг, 17 июля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Аэропорты ДОМОДЕДОВО и ЖУКОВСКИЙ (Раменское) ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС), — говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом.

В России утвердили меры по компенсации россиянам за отмененные авиаперелеты за счет снижения отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности. Они распространятся на рейсы в страны с действующими ограничениями из-за угроз безопасности.