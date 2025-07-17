Росавиация: Введены временные ограничения на полеты в Домодедове и Жуковском

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом.