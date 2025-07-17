Парашютист-экстремал скончался при крушении параплана в Италии

Прыжок из стратосферы. Видео © X / Hiram Hurtado.
«Во время аварии многие люди находились недалеко от бассейна, в том числе многие дети. По данным спасательных подразделений, трагедия могла иметь гораздо больший масштаб. Параплан Баумгартнера врезался в деревянную конструкцию рядом с бассейном», — говорится в статье.
Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли реанимировать Баумгартнера. По предварительной информации, причиной смерти стало острое нарушение сердечной деятельности, произошедшее в воздухе.
Феликс Баумгартнер получил мировую известность в 2012 году после прыжка из стратосферы с высоты 38 969 метров. Тогда ему удалось преодолеть звуковой барьер в свободном падении, установив несколько рекордов по скорости и высоте.
А ранее скончалась американская певица Конни Фрэнсис. Мировую славу ей принёс хит Who’s Sorry Now в 1958 году. В 1960 она стала первой женщиной, возглавившей Billboard Hot 100 с песней Everybody’s Somebody’s Fool. Информация о месте и дате прощания с легендой поп-музыки будет объявлена позднее.