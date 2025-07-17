Парашютист-экстремал скончался при крушении параплана в Италии

В Порто-Сант-Эльпидио на побережье Адриатики в Италии погиб австрийский парапланерист Феликс Баумгартнер. Во время полёта у 56-летнего спортсмена внезапно остановилось сердце, что привело к потере управления моторизованным парапланом. Он рухнул на территорию гостиничного комплекса Le Mimose и угодил в открытый бассейн. Об этом сообщает австрийская газета Kurier.