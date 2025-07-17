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Парашютист-экстремал скончался при крушении параплана в Италии

В Порто-Сант-Эльпидио на побережье Адриатики в Италии погиб австрийский парапланерист Феликс Баумгартнер. Во время полёта у 56-летнего спортсмена внезапно остановилось сердце, что привело к потере управления моторизованным парапланом. Он рухнул на территорию гостиничного комплекса Le Mimose и угодил в открытый бассейн. Об этом сообщает австрийская газета Kurier.

Источник: Life.ru

Прыжок из стратосферы. Видео © X / Hiram Hurtado.

«Во время аварии многие люди находились недалеко от бассейна, в том числе многие дети. По данным спасательных подразделений, трагедия могла иметь гораздо больший масштаб. Параплан Баумгартнера врезался в деревянную конструкцию рядом с бассейном», — говорится в статье.

Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли реанимировать Баумгартнера. По предварительной информации, причиной смерти стало острое нарушение сердечной деятельности, произошедшее в воздухе.

Феликс Баумгартнер получил мировую известность в 2012 году после прыжка из стратосферы с высоты 38 969 метров. Тогда ему удалось преодолеть звуковой барьер в свободном падении, установив несколько рекордов по скорости и высоте.

А ранее скончалась американская певица Конни Фрэнсис. Мировую славу ей принёс хит Who’s Sorry Now в 1958 году. В 1960 она стала первой женщиной, возглавившей Billboard Hot 100 с песней Everybody’s Somebody’s Fool. Информация о месте и дате прощания с легендой поп-музыки будет объявлена позднее.