Аэропорты Домодедово и Жуковский прекратили работу

Два московских аэропорта закрыты на вылет и прилет.
Сразу два московских аэропорта Домодедово и Жуковский приостановили работу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в telegram-канале. Это необходимо для безопасности полетов воздушных судов, отметил он.
Ранее стало известно, что подобные ограничения были введены в аэропорту Пулково. Отмечается, что экипажи самолетов, диспетчерские службы и персонал аэропорта принимали меры для поддержания безопасности.