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Аэропорты Домодедово и Жуковский прекратили работу

Сразу два московских аэропорта Домодедово и Жуковский приостановили работу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Два московских аэропорта закрыты на вылет и прилет.

Сразу два московских аэропорта Домодедово и Жуковский приостановили работу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в telegram-канале. Это необходимо для безопасности полетов воздушных судов, отметил он.

Ранее стало известно, что подобные ограничения были введены в аэропорту Пулково. Отмечается, что экипажи самолетов, диспетчерские службы и персонал аэропорта принимали меры для поддержания безопасности.