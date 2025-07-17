Рядового-контрактника осудили за убийство знакомого в Петербурге

Около 16.00 26 января Войнонен в отеле на улице Гончарной распивал алкоголь со своим товарищем. У них завязался конфликт на почве разногласий в оценке событий СВО и возникшего у Войнонена в связи с этим неприязненного отношения к потерпевшему, сообщает пресс-служба судов Петербурга. Подсудимый взял переносное зарядное устройство и нанес им, а также руками и ногами множество ударов по голове и груди потерпевшего, от которых он скончался на месте происшествия.