Погиб парашютист Баумгартнер, который первым в мире прыгнул из стратосферы

Напомним, что Баумгартнер в 2012 году стал первым человеком, который в свободном падении преодолел скорость звука и совершил прыжок из стратосферы. На его счету три мировых рекорда, которые он установил прыгнув с высоты свыше 38 км и развив скорость 1173 км/ч.