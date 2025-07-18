Погиб парашютист Баумгартнер, который первым в мире прыгнул из стратосферы

Несчастный случай произошёл во время полёта на параплане у побережья Адриатического моря. Сообщается, что Баумгартнер потерял контроль над моторным парапланом из-за внезапного недомогания и упал в бассейн отеля.
Отмечается, что парашютист погиб мгновенно.
Напомним, что Баумгартнер в 2012 году стал первым человеком, который в свободном падении преодолел скорость звука и совершил прыжок из стратосферы. На его счету три мировых рекорда, которые он установил прыгнув с высоты свыше 38 км и развив скорость 1173 км/ч.