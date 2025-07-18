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Погиб парашютист Баумгартнер, который первым в мире прыгнул из стратосферы

Парашютист Феликс Баумгартнер погиб в Италии в результате несчастного случая. Об этом сообщает Kurier.

Источник: AP/Invision

Несчастный случай произошёл во время полёта на параплане у побережья Адриатического моря. Сообщается, что Баумгартнер потерял контроль над моторным парапланом из-за внезапного недомогания и упал в бассейн отеля.

Отмечается, что парашютист погиб мгновенно.

Напомним, что Баумгартнер в 2012 году стал первым человеком, который в свободном падении преодолел скорость звука и совершил прыжок из стратосферы. На его счету три мировых рекорда, которые он установил прыгнув с высоты свыше 38 км и развив скорость 1173 км/ч.