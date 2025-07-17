Балицкий сообщил об отключении света в Запорожской области

Ранее в регионе уже происходили массовые отключения электроэнергии после ударов ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры. В июне без света оставались жители восьми муниципалитетов, а более 20 тысяч абонентов северо-западной части области были обесточены в результате повреждений. Тогда энергетики восстановили подачу электричества, несмотря на сохраняющуюся угрозу повторных атак.