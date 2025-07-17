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Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник

О разрушениях или пострадавших информации не поступало.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны Министерства обороны был ликвидирован беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошёл в воздушном пространстве над Московской областью. Обломки уничтоженного дрона упали на землю, на месте работают экстренные службы.

Специалисты оценивают последствия и обеспечивают безопасность в зоне падения. О разрушениях или пострадавших информации не поступало.

Министерство обороны Российской Федерации в четверг сообщило, что в ночь с 16 на 17 июля силы ПВО сбили над 12 регионами страны 122 украинских беспилотника.

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