Хакеры, взломавшие аккаунт Митрошиной, могут получить до семи лет тюрьмы

По словам юриста, ответственность за получение нелегитимного доступа к киберинформации установлена статьей 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Так, согласно законодательству, злоумышленнику грозит штраф до 200 тысяч рублей или даже тюремное заключение до двух лет. При этом Браун отметила, что преступник понесет наказание только если его деяния привели к неблагоприятным последствиям, например, к копированию, уничтожению, модификации или блокированию сведений.