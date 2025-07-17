Движение по Крымскому мосту приостановлено

На Крымском мосту закрыли движение.
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщили в официальном информационном центре транспортного перехода.
«В настоящее время движение по мосту перекрыто для всех видов автотранспорта. Просим водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута и следовать указаниям дорожных служб», — говорится в сообщении инфоцентра, опубликованном в его официальных каналах.
Причины введения ограничений в информационном центре не уточнили. О сроках возобновления движения будет сообщено дополнительно.