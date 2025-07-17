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ПВО за два часа сбили 22 украинских дрона над четырьмя регионами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за два часа уничтожили 22 украинских беспилотника (БПЛА) над четырьмя регионами России. Об этом в четверг, 17 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за два часа уничтожили 22 украинских беспилотника (БПЛА) над четырьмя регионами России. Об этом в четверг, 17 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

— В период с 21.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, десять БПЛА было сбито над Брянской областью, столько же над Республикой Крым, по одному беспилотнику уничтожено над Московским регионом и Орловской областью.

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 122 украинских беспилотника над регионами России. Большая часть атакующих дронов была отражена над Брянской областью — здесь уничтожили 43 аппарата. Также сбито 38 беспилотников над Курской областью, 10 — над Орловской, по шесть — над Смоленской и Воронежской областями.

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