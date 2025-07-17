УФСБ: В Тверской области задержали членов ОПГ, вымогавших деньги у бойцов СВО

Задержание участников ОПГ. Видео © УФСБ России по Тверской области.
Члены ОПГ выслеживали одиноких мужчин, оказывали на них давление, угрожая им и их близким. В некоторых случаях жертв ложно обвиняли в преступлениях. Запуганных мужчин принуждали к подписанию контракта на военную службу.
По данным местных СМИ, для принуждения к подписанию документов подозреваемые спаивали людей, удерживали в помещениях и подвергали избиениям. Установлено, что таким образом было похищено более четырёх миллионов рублей. Члены ОПГ задержаны в Торжокском районе Тверской области. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, проведены обыски.
Ранее главная военная прокуратура России выдвинула обвинения против бывшего замминистра обороны РФ, генерала армии Павла Попова, которого считают создателем организованной преступной группы, занимавшейся хищением средств, выделенных на строительство парка «Патриот». По версии следствия, Попов привлёк к этой деятельности директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Экс-замминистра обороны осуществлял общее руководство и покровительство группы, тогда как Ахмедов и Шестеров, предположительно, занимались реализацией его замыслов.