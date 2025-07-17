УФСБ: В Тверской области задержали членов ОПГ, вымогавших деньги у бойцов СВО

По данным местных СМИ, для принуждения к подписанию документов подозреваемые спаивали людей, удерживали в помещениях и подвергали избиениям. Установлено, что таким образом было похищено более четырёх миллионов рублей. Члены ОПГ задержаны в Торжокском районе Тверской области. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, проведены обыски.