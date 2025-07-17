Россия сбила 22 украинских беспилотника

ВСУ снова отправили десятки беспилотников на РФ.
Средствами противовоздушной обороны России были уничтожены 22 украинских беспилотника самолетного типа над территориями четырех областей страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«В период с 21.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: десять БПЛА — над территорией Брянской области, десять БПЛА — над территорией Республики Крым, один БПЛА — над территорией Московского региона, один БПЛА — над территорией Орловской области.» — говорится в сообщении Минобороны РФ в telegram-канале.
Ранее, российские силы ПВО уже отражали массированные атаки украинских беспилотников. Тогда над четырьмя регионами страны были сбиты 24 беспилотника.