Ребенок погиб в автоаварии со школьным автобусом в Британии

По его словам, после аварии несколько человек были госпитализированы, некоторые с тяжелыми травмами. Двое детей доставлены в больницу вертолетом. При этом многие пассажиры либо не пострадали, либо получили легкие повреждения. В настоящее время полиция ведет расследование обстоятельств происшествия, отметил Эдмонтон.