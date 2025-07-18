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Ребенок погиб в автоаварии со школьным автобусом в Британии

В британском графстве Сомерсет в результате дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса погиб ребенок, сообщили в местной полиции вечером в четверг.

В британском графстве Сомерсет в результате дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса погиб ребенок, сообщили в местной полиции вечером в четверг.

«В момент аварии в автобусе находилось от 60 до 70 человек. Автобус перевернулся, перевозив группу взрослых и детей в среднюю школу города Майнхед. К сожалению, мы можем подтвердить гибель одного ребенка», — заявил старший суперинтендант полиции Сомерсета Марк Эдмонтон на пресс-конференции с представителями британских СМИ.

По его словам, после аварии несколько человек были госпитализированы, некоторые с тяжелыми травмами. Двое детей доставлены в больницу вертолетом. При этом многие пассажиры либо не пострадали, либо получили легкие повреждения. В настоящее время полиция ведет расследование обстоятельств происшествия, отметил Эдмонтон.

Представитель службы скорой помощи Уэйн Дарч сообщил, что всего 21 пострадавший был доставлен в больницу. По словам Гэвина Эллиса из пожарной службы, автобус съехал с дороги и упал с высоты около шести метров.

Оператор автобуса сообщил, что транспортное средство возвращалось в школу после однодневной экскурсии с детьми.

Ранее ребенок погиб в ДТП с грузовиком в Подмосковье.