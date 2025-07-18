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Над российскими регионами уничтожены 22 БПЛА за три часа

Вечером 17 июля силы ПВО сбили 22 БПЛА над тремя областями РФ и Крымом.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ продолжают атаковать российскую территорию. Так, вечером 17 июля уничтожены 22 беспилотника над областями РФ. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается, что все дроны сбиты в период с 21:00 до 23:00 по Москве. Из них по десять БПЛА ликвидированы над территориями Брянской области и Республики Крым.

Уточняется, что еще по одному дрону сбиты над Московским регионом и Орловской областью.

«В период с 21.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в уведомлении.

Кроме того, аэропорты Домодедово и Жуковский на время приостанавливали работу. Воздушные гавани не принимали и не отправляли авиарейсы. Сейчас аэропорты Подмосковья работают в штатном режиме.

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