Прыжок с высоты 36 километров: кто такой Феликс Баумгартнер погибший в Италии

Спортсмен погиб во время полета на параплане в Италии.
Австрийский спортсмен и экстремал Феликс Баумгартнер трагически погиб в возрасте 56 лет в результате несчастного случая, произошедшего во время полета на параплане у побережья Адриатического моря в Италии. Известный своими рискованными трюками, Баумгартнер прославился как парашютист и бейсджампер. Он погиб 17 июля 2025 года во время полета в городе Порто-Сант-Эльпидио. Предварительно, спортсмен утратил контроль над парапланом и упал в бассейн на территории прибрежного курорта. Подробности о жизни и достижениях Баумгартнера — в материале URA.RU.
Жизнь и экстрим: мировые рекорды спортсмена.
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Баумгартнер установил ряд мировых рекордов, совершив уникальные прыжки с самых известных сооружений мира. Так, в 1999 году он совершил самый высокий прыжок с парашютом со здания, спрыгнув с башен Петронас в Малайзии. Позже, 31 июля 2003 года, он стал первым человеком, пересекшим Ла-Манш с помощью крыла из углеродного волокна. «Я не адреналиновый наркоман, я просто человек, который любит сложные задачи», — рассказывал спортсмен.
Среди других достижений Баумгартнера — мировой рекорд по самому низкому прыжку в бейсджампинге: он прыгнул с высоты 29 метров с руки статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Австриец также стал первым человеком, совершившим прыжок с виадука Мийо во Франции (27 июня 2004 года), а 18 августа 2006 года — первым прыгнувшим со здания Turning Torso в шведском Мальме. Годом позже Баумгартнер выполнил прыжок с 90-го этажа самого высокого на тот момент здания в мире — Тайбэй 101 на Тайване.
Баумгартнер установил ряд рекордовФото: Эдуард Корниенко © URA.RU.
Самый высокий прыжок.
Баумгартнер стал первым человеком, преодолевшим звуковой барьер в свободном падении. В январе 2010 года он подписал соглашение с Red Bull и собирался совершить прыжок с парашютом с высоты 36,6 километра. В ходе подготовки Баумгартнер столкнулся с проявлениями клаустрофобии из-за длительных тренировок в герметичном костюме и шлеме.
С помощью спортивного психолога и других специалистов спортсмену удалось побороть страх и продолжить подготовку. Изначально прыжок планировалось провести 8 октября 2012 года, но из-за плохой погоды его перенесли. В день старта, 14 октября 2012 года, Баумгартнер поднялся на стратостате почти на 39 километров и успешно приземлился на парашюте в окрестностях города Розуэлл (штат Нью-Мексико, США). Уникальный прыжок был осуществлен в рамках проекта Red Bull Stratos.
Четыре новых рекорда Баумгартнера.
Во время легендарного прыжка австрийский парашютист установил сразу четыре мировых рекорда. Международная авиационная федерация (FAI), официально зафиксировала достижения спортсмена 22 февраля 2013 года. Баумгартнер побил рекорды по высоте прыжка с парашютом, расстоянию свободного падения (36 402,6 метра), максимальной скорости (1357,6 км/ч) и высоте пилотируемого полета на стратостате. В FAI отметили, что спортсмен превысил скорость звука. Время его свободного падения составило 4 минуты 20 секунд.
Тем не менее, рекорд по длительности свободного падения (4 минуты 36 секунд) остался за американским летчиком Джозефом Киттингером, который помогал Баумгартнеру готовиться к прыжку. До этого рекорд по дистанции падения (24 500 метров) принадлежал Герою Советского Союза Евгению Андрееву. Прыжок Баумгартнера транслировался в прямом эфире на YouTube и собрал более восьми миллионов зрителей.
Спортсмен установил рекорд, прыгнув с парашютом с высоты 36,6 километровФото: Анна Майорова © URA.RU.
Конфликт и судимость.
В 2010 году Феликс Баумгартнер стал участником инцидента, вмешавшись в спор между греческим водителем грузовика и владельцем легкового автомобиля с немецкими номерами. В ходе конфликта он нанес удар в лицо водителю грузовика.
В апреле 2012 года суд первой инстанции признал Баумгартнера виновным в умышленном причинении телесных повреждений. 6 ноября 2012 года коллегия земельного суда Зальцбурга отклонила апелляционную жалобу и оставила приговор без изменений, обязав Баумгартнера выплатить пострадавшему компенсацию в размере 1,5 тысячи евро. С этого момента, на протяжении последующих пяти лет, Баумгартнер числился в официальном реестре лиц с судимостью.