Прыжок с высоты 36 километров: кто такой Феликс Баумгартнер погибший в Италии

Среди других достижений Баумгартнера — мировой рекорд по самому низкому прыжку в бейсджампинге: он прыгнул с высоты 29 метров с руки статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Австриец также стал первым человеком, совершившим прыжок с виадука Мийо во Франции (27 июня 2004 года), а 18 августа 2006 года — первым прыгнувшим со здания Turning Torso в шведском Мальме. Годом позже Баумгартнер выполнил прыжок с 90-го этажа самого высокого на тот момент здания в мире — Тайбэй 101 на Тайване.