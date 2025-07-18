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Расчёты ПВО перехватили 22 дрона ВСУ над четырьмя регионами России за два часа

Расчёты противовоздушной обороны перехватили 22 БПЛА Вооружённых сил Украины на территории четырёх регионов России за период с 21:00 до 23:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее число беспилотников зафиксировано в небе над Брянской областью и Крымом — по десять в каждом случае. Ещё по одному дрону сбиты в пределах Орловской и Московской областей.

Напомним, ранее расчёты ПВО сбили украинский беспилотник, летевший к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) вводились временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, которые продлились 11 минут.

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