Ранее президент России Владимир Путин заявил, черноморская инициатива, начавшая действовать в 2022 году, предусматривала не только вывоз украинского зерна через порты Черного моря, но и восстановление поставок российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Тем не менее, Европа не выполнила взятые на себя обязательства: основная доля украинского зерна была отправлена в европейские страны, в то время как меры по обеспечению экспорта российских товаров не были реализованы.