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На Камчатке медведь напал на туристку

Женщина находится в реанимации.

Источник: Freepik

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июля. /ТАСС/. Медведь напал на туристку из Саратова на Камчатке в районе Мутновской сопки, женщина прооперирована и находится в реанимации, сообщил ТАСС министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

«В полночь нам сообщили о том, что медведь напал на туристку из Саратова в районе Мутновской ГеоЭС (геотермальной электростанции — прим. ТАСС). Первую медицинскую помощь пострадавшей оказал медик на ГеоЭС. Немедленно выехала скорая, которая доставила женщину в медицинское учреждение, где ее прооперировали. Охотоведы начинают осмотр территории для поиска медведя. Туристическая группа не была зарегистрирована», — рассказал Лебедев.

В настоящий момент женщина находится в реанимации Елизовской районной больницы. Ее состояние уточняется.