На Камчатке медведь напал на туристку

«В полночь нам сообщили о том, что медведь напал на туристку из Саратова в районе Мутновской ГеоЭС (геотермальной электростанции — прим. ТАСС). Первую медицинскую помощь пострадавшей оказал медик на ГеоЭС. Немедленно выехала скорая, которая доставила женщину в медицинское учреждение, где ее прооперировали. Охотоведы начинают осмотр территории для поиска медведя. Туристическая группа не была зарегистрирована», — рассказал Лебедев.