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Минобороны: ПВО уничтожила 22 БПЛА над российскими регионами за 2 часа

Наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью и над Крымом.

Источник: Аргументы и факты

В Министерстве обороны России сообщили, что в вечерние часы 17 июля, с 21:00 до 23:00 по московскому времени, силами ПВО были перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотника самолетного типа.

Согласно заявлению ведомства, наибольшее число дронов — по десять — было сбито над Брянской областью и Крымом. Еще по одному беспилотному летательному аппарату удалось ликвидировать в воздушном пространстве Московской и Орловской областей.

Отмечается, что все действия были выполнены дежурными силами противовоздушной обороны и направлены на предотвращение возможных атак на российскую территорию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны Министерства обороны был ликвидирован беспилотник, направлявшийся в сторону столицы.

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