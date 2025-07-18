Минобороны: ПВО уничтожила 22 БПЛА над российскими регионами за 2 часа

В Министерстве обороны России сообщили, что в вечерние часы 17 июля, с 21:00 до 23:00 по московскому времени, силами ПВО были перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотника самолетного типа.
Согласно заявлению ведомства, наибольшее число дронов — по десять — было сбито над Брянской областью и Крымом. Еще по одному беспилотному летательному аппарату удалось ликвидировать в воздушном пространстве Московской и Орловской областей.
Отмечается, что все действия были выполнены дежурными силами противовоздушной обороны и направлены на предотвращение возможных атак на российскую территорию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны Министерства обороны был ликвидирован беспилотник, направлявшийся в сторону столицы.