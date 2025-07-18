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Стала известна причина отключения электричества в Запорожской области

В части населенных пунктов Запорожской области произошло отключение электроснабжения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) противника на высоковольтное оборудование. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщил губернатор Запорожской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия», Евгений Галицкий.

В части населенных пунктов Запорожской области произошло отключение электроснабжения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) противника на высоковольтное оборудование. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщил губернатор Запорожской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия», Евгений Галицкий.

— Причиной отключения электроснабжения в части населенных пунктов Запорожской области стала террористическая атака БПЛА противника по высоковольтному оборудованию, — говорится в сообщении.

В настоящее время бригады энергетиков проводят восстановительные работы и переключение на резервные линии электропередачи. Как отметил губернатор, работы осложнены риском повторных ударов и темным временем суток.

По состоянию на данный момент, электроснабжение восстановлено в Бердянске и Акимовском муниципальном округе. Специалисты продолжают работать в усиленном режиме над восстановлением электроснабжения в других населенных пунктах.

В Калининградской области в четверг, 17 июля, из-за аварии на ТЭЦ-2 без электроснабжения остались несколько районов областного центра и близлежащих городов. Перебои с электричеством подтвердил и глава региона Андрей Беспрозванных — он призвал жителей сохранять спокойствие и заявил, что держит ситуацию на контроле.

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