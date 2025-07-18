Стало известно, почему несколько районов Запорожской области остались без электричества

«Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами и переключением на резервные линии. Работы осложняются опасностью повторных ударов и тёмным временем суток», — написал он в своём телеграм-канале.
В Бердянске и Акимовском муниципальном округе электроснабжение было восстановлено. Губернатор уточнил, что специалисты работают в усиленном режиме.
Напомним, без света остались Мелитополь, Энергодар, а также Васильевский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.