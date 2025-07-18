Стало известно, почему несколько районов Запорожской области остались без электричества

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали высоковольтное оборудование в Запорожской области. В результате атаки в части населённых пунктов было зафиксировано частичное прекращение подачи электричества. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.