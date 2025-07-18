Киевский военный завод «Артем», специализирующийся на производстве авиационных ракет класса воздух-воздух и авиационного оборудования, получил значительные повреждения. Об этом сообщили очевидцы агентству ТАСС.
«Ночные удары Вооружённых сил России за последние недели нанесли серьёзный урон множеству промышленных и военных объектов в Киеве, — рассказал источник агентства. — Проезжая мимо завода “Артем” возле станции метро “Лукьяновская”, вид напоминает подземные катакомбы».
По словам местных жителей, значительные разрушения также зафиксированы в Соломенском районе, рядом с аэропортом «Жуляны», где находятся завод «Элекон», выпускающий электрооборудование, и компания «Аэрос», занимающаяся производством авиационной техники. «Удары пришлись на ночное время, пострадавших нет, но масштаб разрушений весьма велик», — отметил один из жителей.
Ранее Министерство обороны РФ сообщало о ночных ударах российских войск по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, а также по инфраструктуре военного аэродрома.