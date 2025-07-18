Военный завод «Артем» в Киеве сильно разрушен

По словам местных жителей, значительные разрушения также зафиксированы в Соломенском районе, рядом с аэропортом «Жуляны», где находятся завод «Элекон», выпускающий электрооборудование, и компания «Аэрос», занимающаяся производством авиационной техники. «Удары пришлись на ночное время, пострадавших нет, но масштаб разрушений весьма велик», — отметил один из жителей.