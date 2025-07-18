На Камчатке медведь напал на туристку из Саратова в районе Мутновской геотермальной электростанции. Пострадавшую срочно доставили в больницу, где ей провели операцию, сообщил ТАСС министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.
Инцидент произошел ночью. Первую помощь женщине оказали на месте, после чего бригада скорой помощи перевезла ее в Елизовскую районную больницу. Сейчас пострадавшая находится в реанимации, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
«В полночь нам сообщили о том, что медведь напал на туристку из Саратова в районе Мутновской ГеоЭС. Первую медицинскую помощь пострадавшей оказал медик на ГеоЭС», — сказал министр.
Охотоведы начали поиски хищника. Отмечается, что туристическая группа, в которой находилась женщина, не была зарегистрирована.
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