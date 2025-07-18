Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Запорожской области назвали причину отключения электроэнергии в регионе

Отключение света в некоторых населенных пунктах Запорожской области произошло из-за атаки украинских беспилотников по высоковольтному оборудованию.

Отключение света в некоторых населенных пунктах Запорожской области произошло из-за атаки украинских беспилотников по высоковольтному оборудованию. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он заявил, что восстановительные работы уже ведутся.

«Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами и переключением на резервные линии. Работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток», — написал глава области в своем телеграм-канале.

Ранее Балицкий сообщил, что без света в Запорожской области остались города Мелитополь, Бердянск и Энергодар, а также Васильевский, Акимовский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский, Каменско-Днепровский и Черниговский округа.

К настоящему времени энергетики уже вернули свет в дома жителей Бердянска и Акимовского округа. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Ранее в Калининграде назвали причину массового блэкаута в регионе.