Власти Запорожской области назвали причину отключения электроэнергии в регионе

Отключение света в некоторых населенных пунктах Запорожской области произошло из-за атаки украинских беспилотников по высоковольтному оборудованию. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Он заявил, что восстановительные работы уже ведутся.
«Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами и переключением на резервные линии. Работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток», — написал глава области в своем телеграм-канале.
Ранее Балицкий сообщил, что без света в Запорожской области остались города Мелитополь, Бердянск и Энергодар, а также Васильевский, Акимовский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский, Каменско-Днепровский и Черниговский округа.
К настоящему времени энергетики уже вернули свет в дома жителей Бердянска и Акимовского округа. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.
Ранее в Калининграде назвали причину массового блэкаута в регионе.