Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека погибли, более тысячи эвакуированы из-за ливней в Южной Корее

В Корее выпало рекордное количество осадков.

В Южной Корее выпало рекордное количество осадков, в результате в ряде населенных пунктов затопило дороги и здания, а из-за оползней погибли люди. Об этом пишет Reuters.

До данным агентства, в городе Кванджу из-за ливней затопленными оказались 87 дорог, а также 38 зданий. В результате власти приняли решение о закрытии боле четырех сотен школ, а еще 166 информировали о материальном ущербе в результате разгула стихии.

Но самые трагические события развернулись в Сосане. Здесь из-за проливных дождей десятиметровая стена рухнула прямо на автомобиль. Внутри в это время находился водитель, он погиб. Также еще один человек был найден в затопленной машине в Сосане без признаков жизни, к сожалению медики не смогли его реанимировать.

В общей сложности число погибших из-за разгула стихии в Южной Корее достигло четырех человек. А около тысячи корейцев были эвакуированы из опасных районов.

Ранее KP.RU сообщал о мощном наводнении, которое произошло в начале июля в США, в Техасе. Из-за стихийного бедствия погибли 24 человека, также без вести пропали более 20 девочек из детского лагеря.