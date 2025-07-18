Четыре человека погибли, более тысячи эвакуированы из-за ливней в Южной Корее

Но самые трагические события развернулись в Сосане. Здесь из-за проливных дождей десятиметровая стена рухнула прямо на автомобиль. Внутри в это время находился водитель, он погиб. Также еще один человек был найден в затопленной машине в Сосане без признаков жизни, к сожалению медики не смогли его реанимировать.