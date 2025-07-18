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Причиной отключения света в Запорожье стали атаки БПЛА Украины

В ряде населенных пунктов Запорожской области произошло отключение электроэнергии из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по высоковольтному оборудованию. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

На территории остается опасность повторных атак.

В ряде населенных пунктов Запорожской области произошло отключение электроэнергии из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по высоковольтному оборудованию. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Причиной отключения электроснабжения в части населенных пунктов Запорожской области стала террористическая атака БПЛА противника по высоковольтному оборудованию. Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами и переключением на резервные линии. Работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток», — уточнил руководитель.

Балицкий также сообщил, что на данный момент электроснабжение восстановлено в Бердянске и Акимовском муниципальном округе. Специалисты продолжают ремонтные работы в усиленном режиме.

Как сообщало URA.RU ранее, в начале июля более 20 тысяч жителей северо-западной части Запорожской области также остались без электроснабжения из-за удара ВСУ по энергетической инфраструктуре региона. В июне в результате одной из атак без света оказались жители восьми муниципалитетов.

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