Медведь напал на туристку на Камчатке

Туристка из Саратова пострадала от нападения медведя на Камчатке.
На Камчатке в районе Мутновской сопки медведь атаковал туристку из Саратова. Пострадавшую доставили в больницу, где она перенесла срочную операцию. Об этом сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев.
«В полночь нам сообщили о том, что медведь напал на туристку из Саратова в районе Мутновской ГеоЭС. Первую медицинскую помощь пострадавшей оказал медик на ГеоЭС. Немедленно выехала скорая, которая доставила женщину в медицинское учреждение, где ее прооперировали. Охотоведы начинают осмотр территории для поиска медведя. Туристическая группа не была зарегистрирована», — рассказал Лебедев агентству ТАСС. Сейчас женщина находится в реанимации Елизовской районной больницы. Ее состояние уточняется.
Ранее в июле схожий инцидент произошел в Карачаево-Черкесии, где туристка из Санкт-Петербурга получила травмы при падении на перевале Караджаш и также не была зарегистрирована в МЧС. Спасатели оказали ей первую помощь и передали врачам.