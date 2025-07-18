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Хинштейн: женщина получила тяжелые ранения в результате атаки дрона в Курской области

В Курской области в результате атаки украинского дрона пострадала местная жительница.

В Курской области в результате атаки украинского дрона пострадала местная жительница. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Инцидент произошел в Глушковском районе.

«Сегодня в поселке Глушково FPV-дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. В результате удара пострадала 57-летняя женщина», — написал врио губернатора в своем телеграм-канале.

Хинштейн уточнил, что пострадавшая получила множественные ранения — головы, груди, конечностей, живота, а также сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Женщину доставили в Курскую областную больницу.

Ранее сообщалось, что в Калужской области в результате падения обломков БПЛА пострадала 14-летняя девочка.

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