Хинштейн: женщина получила тяжелые ранения в результате атаки дрона в Курской области

В Курской области в результате атаки украинского дрона пострадала местная жительница. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Инцидент произошел в Глушковском районе.
«Сегодня в поселке Глушково FPV-дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. В результате удара пострадала 57-летняя женщина», — написал врио губернатора в своем телеграм-канале.
Хинштейн уточнил, что пострадавшая получила множественные ранения — головы, груди, конечностей, живота, а также сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Женщину доставили в Курскую областную больницу.
Ранее сообщалось, что в Калужской области в результате падения обломков БПЛА пострадала 14-летняя девочка.