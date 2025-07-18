Киевский ракетный завод получил серьезные повреждения

Ранее ВС РФ нанесли комбинированный удар по военной инфраструктуре в Киеве в ночь на 10 июля 2025 года. Военкоры и СМИ сообщили о поражении семи заводов, среди которых «Артем» и «Антонов». По информации Минобороны России, все обозначенные объекты были поражены.