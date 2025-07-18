Орбан рассказал, когда начнется война между Европой и Россией

«Я вообще не вижу разумных причин, по которым Россия могла бы попытаться развязать войну против Западной Европы», — отметил Орбан в интервью YouTube-каналу Ultrahang. Он подчеркнул, что Россия обладает значительным ядерным потенциалом, что делает ее непобедимой в прямом военном столкновении. Однако, по его словам, по численности населения, военным расходам и общему потенциалу Россия уступает Евросоюзу и НАТО.