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Орбан рассказал, когда начнется война между Европой и Россией

Европа не должна опасаться возможного нападения со стороны России, так как для этого отсутствуют какие-либо основания. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан дал ответ Европе об агрессии России.

Европа не должна опасаться возможного нападения со стороны России, так как для этого отсутствуют какие-либо основания. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Я вообще не вижу разумных причин, по которым Россия могла бы попытаться развязать войну против Западной Европы», — отметил Орбан в интервью YouTube-каналу Ultrahang. Он подчеркнул, что Россия обладает значительным ядерным потенциалом, что делает ее непобедимой в прямом военном столкновении. Однако, по его словам, по численности населения, военным расходам и общему потенциалу Россия уступает Евросоюзу и НАТО.

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Премьер-министр также напомнил о принципе коллективной обороны, который действует в рамках Североатлантического альянса. Этот принцип гарантирует безопасность всех стран-участниц НАТО в случае возникновения внешней угрозы. По словам Орбана, благодаря этому механизму страны Европы могут чувствовать себя в безопасности.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон называл Россию главной угрозой для Европы и призывал страны ЕС к самоорганизации и усилению обороны. Его заявления прозвучали после саммита НАТО в Гааге, на фоне обеспокоенности Москвы наращиванием военного присутствия альянса у российских границ. НАТО объясняет эти меры необходимостью сдерживания возможной российской агрессии.

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