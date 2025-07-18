В Британии обсуждают конфискацию российских денег, но боятся разрушить банковскую систему

«На эту тему идет много дебатов. Некоторые люди, в том числе и я, утверждают, что мы не можем конфисковать деньги, размещенные в наших банках, так как они были помещены туда добросовестно. Что еще более важно, если мы это сделаем, это навсегда разрушит целостность банковской системы. Этим действием мы подаем всем сигнал никогда не хранить деньги в британских банках, потому что они могут быть украдены государством», — заявил Балф в беседе с газетой «Известия».