Временные ограничения ввели в аэропорту Внуково

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Аэропорт ВНУКОВО, ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал он в Telegram-канале.
Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.
Ранее в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Однако в 23:24 стало известно, что все ограничения сняты.
В России утвердили меры по компенсации россиянам за отмененные авиаперелеты за счет снижения отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности. Они распространятся на рейсы в страны с действующими ограничениями из-за угроз безопасности.