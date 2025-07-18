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Временные ограничения ввели в аэропорту Внуково

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Аэропорт ВНУКОВО, ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал он в Telegram-канале.

Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.

Ранее в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Однако в 23:24 стало известно, что все ограничения сняты.

В России утвердили меры по компенсации россиянам за отмененные авиаперелеты за счет снижения отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности. Они распространятся на рейсы в страны с действующими ограничениями из-за угроз безопасности.