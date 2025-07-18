Во Франции переименовали улицу Сталинграда.
Посольство России в Париже осудило решение муниципальных властей города Драп (юг Франции) о переименовании бульвара Сталинград, заявив о попытках переписать историю Второй мировой войны. Об этом заявляет посольство.
«Поражает цинизм одного из аргументов, который привела в обоснование данного решения заместитель мэра города Александра Рюсо, о том, что Сталинградская битва якобы не имеет значения для истории Франции. Подобные высказывания — не просто искажение фактов, но и попытка переписать историю», — говорится в заявлении посольства России в telegram-канале.
В посольстве напомнили, что сражение под Сталинградом стало ключевым моментом Второй мировой войны и повлияло на освобождение Европы от нацизма. Российские дипломаты подчеркнули: именно под Сталинградом были разбиты немецкие дивизии, которые в 1940 году участвовали в захвате Парижа.
Ранее в России также обсуждались вопросы, связанные с историческим наследием Сталинграда: КПРФ выступила за переименование Волгограда в Сталинград и пересмотр оценки роли Иосифа Сталина, а Госдума напомнила о неоднократных изменениях названий, связанных с этим именем. Эти дискуссии подчеркивают, что тема сохранения исторической памяти о событиях Второй мировой войны и их интерпретации продолжает вызывать споры как в России, так и за рубежом.