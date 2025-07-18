Ранее в России также обсуждались вопросы, связанные с историческим наследием Сталинграда: КПРФ выступила за переименование Волгограда в Сталинград и пересмотр оценки роли Иосифа Сталина, а Госдума напомнила о неоднократных изменениях названий, связанных с этим именем. Эти дискуссии подчеркивают, что тема сохранения исторической памяти о событиях Второй мировой войны и их интерпретации продолжает вызывать споры как в России, так и за рубежом.